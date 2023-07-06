ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل أسواق: تراجع التضخم أمر إيجابي للاقتصاد والمستهلكين والبنك المركزي

الأسواق العالمية
الأسواق العالمية

قال مازن سلهب، محلل الأسواق العالمية، إن هناك تراجع للتضخم بالغرب وهذا شيء إيجابي للاقتصاد والمستهلكين والبنك المركزي، مشيرًا إلى أنه إذا كان تراجع الأسعار بسبب الانكماش فهذا أمرًا سيئًا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن البنك المركزي يراهن على أن الوقت كفيل بتراجع التضخم والتباينات الكبرى بمنطقة المركزي تجعل الأمر غاية في التعقيد، مؤكدًا أنه لابد أن يكون هناك معايير أكثر مرونة.

وأشار إلى أن تراجع التضخم مرتبط بتراجع أسعار الطاقة والغاز وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن البنك المركزي الأوروبي لن يتوقف عن رفع الفائدة وسوف تعود لمستوياتها القياسية في 2007 و 2008 .

وتابع أنه متوقع حدوث إفلاسات كبرى خاصة في أمريكا والمؤشرات العامة ليست سيئة بالمطلق وتؤكد أن أمامنا عام ونصف على استمرار التضخم.

محلل الأسواق العالمية تراجع للتضخم المستهلكين البنك المركزي اسعار الطاقة إفلاسات كبرى أمريكا

مواد متعلقة

خبير اقتصادى لـ"القاهرة الإخبارية": الاقتصاد البريطانى يتم استنزافه ومؤشرات التضخم غير مسبوقة

تصل لـ16%.. تراجع مرتقب فى معدلات التضخم ضمن موازنة 2024

تقرير: التضخم فى ألمانيا يُهدد بزعزعة استقرار اقتصاد أوروبا

"يورونيوز": تراجع التضخم في منطقة اليورو لن يوقف رفع أسعار الفائدة

الجارديان: ارتفاع الأسعار ونقص العمالة يفاقمان أزمة التضخم في الاقتصاد البريطاني

لمواجهة التضخم.. منظمة دولية تطالب الحكومات برفع الضرائب أو خفض الإنفاق

الأكثر قراءة

عايزة فلوس العملية.. حقيقة اقتحام سيدة غرفة عمليات بمستشفى خاص بأكتوبر

محمد رمضان يلتقى صلاح فى الساحل: "حبيبي يا مو"

إطلاق حساب الرئيس عبدالفتاح السيسى على "ثريدز"

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسى

كيفية استخدام تطبيق "ثريدز" المنافس الشرس لتويتر

تعرف على موعد إجازة ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا