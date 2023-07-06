محلل أسواق: تراجع التضخم أمر إيجابي للاقتصاد والمستهلكين والبنك المركزي

قال مازن سلهب، محلل الأسواق العالمية، إن هناك تراجع للتضخم بالغرب وهذا شيء إيجابي للاقتصاد والمستهلكين والبنك المركزي، مشيرًا إلى أنه إذا كان تراجع الأسعار بسبب الانكماش فهذا أمرًا سيئًا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن البنك المركزي يراهن على أن الوقت كفيل بتراجع التضخم والتباينات الكبرى بمنطقة المركزي تجعل الأمر غاية في التعقيد، مؤكدًا أنه لابد أن يكون هناك معايير أكثر مرونة.

وأشار إلى أن تراجع التضخم مرتبط بتراجع أسعار الطاقة والغاز وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن البنك المركزي الأوروبي لن يتوقف عن رفع الفائدة وسوف تعود لمستوياتها القياسية في 2007 و 2008 .

وتابع أنه متوقع حدوث إفلاسات كبرى خاصة في أمريكا والمؤشرات العامة ليست سيئة بالمطلق وتؤكد أن أمامنا عام ونصف على استمرار التضخم.