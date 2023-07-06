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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة أوراق المتهم بقتل زوجة شقيقه بالقليوبية إلى المفتي

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله، بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجة شقيقه لسرقة ذهبها لمروره بضائقة مالية لإقباله على الزواج، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة. 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4004 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 328 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "حسن ك س"، 29 سنة، حلاق، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، قتل المجني عليها "إيمان م ع"، ربة منزل، وزوجة شقيقه، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتربص لها في المكان الذي نفذ به جريمته، وأعد لذلك الغرض سيارة نقل لإخفاء جثمانها عقب إتمام جريمته.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم عندما أبصر المجني عليها أثناء توجهها لعملها وحال ترجلها درج العقار محل الواقعة، أخبرها برغبته في التحدث معها بأمر ما مستدرجا إياها داخل الشقة وقام بخنقها بيديه فسقطت أرضا، فقام بأخذ عصا وقام بالضغط على رقبتها حتى لقيت مصرعها قاصدًا من ذلك قتلها وسرقتها وأحدث ما بها من إصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

واستطرد أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى، ألا وهي قيام المتهم بسرقة المشغولات الذهبية المملوكة للمجني عليها من داخل مسكنها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز أداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أن المتهم قام بالتعدي على المجني عليها وقتلها بقصد سرقتها لمروره بضائقة مالية لإقباله على الزواج، ونفاذا لذلك أعد سيارة نقل، وذلك لإخفاء جثمانها عقب إتمام جريمته، وقام بالتربص لها في أماكن ترددها وعند إبصاره إياها استوقفها حال ترجلها درج العقار محل الواقع، زاعما برغبته بالتحدث معها بأمر ما، مستدرجًا إياها داخل الشقة وقام بخنقها بيده فسقطت أرضا فقام بأخذ عصا ملقاة أمامه وقام باستكمال الخناق عليها حتى لقيت مصرعها.

وأوضحت التحريات، أنه عندما تأكد المتهم من أن المجني عليها فارق الحياة جردها من مصوغاتها الذهبية، ووضع الجثة داخل قطع قماشية ووضعها داخل السيارة النقل، وألقى بالجثة بمصرف إسكندر بقرية أبو سنة، وفر هاربًا من مكان الواقعة حتى تم ضبطه وأقر بارتكاب الواقعة. 

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