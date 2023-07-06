رئيس الأوبرا: بث قناة الحياة لحفل "الأساتذة" سيصل لملايين المشاهدين

ثمن الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، التعاون القائم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نقل حفل الفنان مدحت صالح المذاع غدًا حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة، وذلك في أولى فعاليات المشروع الفني "الأساتذة"، مؤكدًا أن هذا التعاون سيجعل الفن الراقي المقدم على المسرح الكبير غدا يصل إلى الملايين من المصريين، ومحبي الفن المصري حول العالم.

أضاف رئيس دار الأوبرا المصرية، في تصريحات له اليوم، إلى قناة "الحياة" أن وزارة الثقافة ودار الأوبرا قادرون على خلق مستوى فني راق في الحفلات والعروض المقدمة، لكن ينقصهما الترويج، وهو ما ستسهله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقناة الحياة، حتى يصل محتوى الحفل للملايين.

شبه الدكتور خالد داغر تنظيم حفل في مسرح يتسع لألف أو ألفي مشهد بأنه عمل جيد، لكنه مثل "اللي يغني في الأوضة ومحدش سامعه غير اللي حواليه"، مشبهًا المسرح بـ"الغرفة"، لكن نقل قناة الحياة للحدث على الهواء مباشرة سيجعله يصل لملايين المصريين.

أوضح أن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجهته بالاهتمام بمشروع “الأساتذة” بعد عرض الفنان مدحت صالح له، مؤكدا تحمسها له نظرا لأنه مشروع ثري للغاية.

ولفت إلى أن مشروع "الأساتذة" يتضمن إعادة صياغة الألحان المصرية لكبار الملحنين، وهو مجال لا ينقطع ولا ينتهي، مشيرًا إلى أن المشروع سيمتد لألحان ممتدة لأوائل القرن العشرين، و"كلاسيكيات للموسيقى العربية"، لم تسمع من قبل.

كما شدد على أن المجال مفتوح لكل الفنانين الراغبين بالاشتراك في مشروع "الأساتذة"، مؤكدًا أنه مشروع محل اهتمام لكل الفنانين المصريين والعرب.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء غد الجمعة على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

https://www.facebook.com/watch/?v=952203612499266&ref=sharing