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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مستند رسمي .. "التموين" توريد 3.398 مليون طن قمح منذ بداية أبريل الماضى

القمح
القمح

استلمت  وزارة التموين والتجارة الداخلية، نحو 3.398 مليون طن قمح منذ بداية الموسم فى شهر أبريل الماضى.

وحصلت" الدستور" على نسخة  منشور الهيئة القومية لسلامة الغذاء  عن اجمالي الكميات الموردة حتي امس  3.398مليون طن فى مقابل 3.786 مليون طن تم توريدها فى نفس الفترة من العام الماضى، بينما بلغت الكميات التى تم رفضها بسبب عدم مطابقاتها للمواصفات 34.5 طن مقابل 31.420طن  تم رفضها فى الفترة المقارنة .

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وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023، ونص القرار الصادر أن القمح المحلي المورد اعتبارًا من يوم 8 من أبريل  لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للأردب، ودرجه نقاوة 22.5 سعره 1450 للأردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري. 

 

الهيئة القومية لسلامة الغذاء التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الشركة العامة للصوامع القابضة للصناعات القابضة للصناعات الغذائية القومية لسلامة الغذاء

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