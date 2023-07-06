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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. تنشيط السياحة فى "زووم إفريقيا" على CBC

سالي عاطف
سالي عاطف

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج "زووم إفريقيا" على قناة "CBC" غدًا الجمعة، حلقة جديدة عن القارة السمراء.

وتجري سالي عاطف لقاءً مع اليزابيث سيدة أعمال من زامبيا، للحديث عن فرص الاستثمار بين مصر وزامبيا.

أجرى البرنامج جولة داخل المستشفى المصري بزامبيا، للحديث عن قصة إنشاء المستشفى، والتي تم بناؤها بأيد مصرية وسبب اختيارهم دولة زامبيا.

وأجرت سالي عاطف لقاءً مع د.أحلام شلوف، رئيس مبادرة تنشيط السياحة بين مصر وتونس، للحديث عن فتح آفاق التعاون السياحي بين مصر وتونس وبين الدول الإفريقية وبعضها البعض.

كما تستضيف سالي فرقة إنشاد ديني من نيجيريا، وقاموا بتقديم أنشودة دينية في مدح الرسول (ص)، حيث يذاع برنامج "زووم إفريقيا" كل يوم جمعة في الساعة الثامنة مساء.

تون تنشيط تستضيف برنامج زووم افريقيا بزامبيا تنشيط السياحة

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