وزيرة الخزانة الأمريكية: سنتخذ أي إجراءات لحماية أمننا القومي

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بعد وصولها الصين اتخاذ إجراءت لحماية أمنها القومي، مشيرة الى أن زيارتها لبكين هدفها تحسين الاتصالات وتجنب سوء التفاهم.

بدأت وزيرة الخزانة الأمريكية زيارة للصين تستغرق 4 أيام كان من المتوقع أن تركز على تيسير العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم رغم التوقعات المنخفضة من الجانبين.

وبعد وقت قصير من وصولها للعاصمة الصينية بكين، قالت يلين إنها مسرورة لوجودها في بكين وتتطلع إلى تعزيز هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في تعميق التواصل بين البلدين.

وكتبت يلين على تويتر:"نسعى إلى منافسة اقتصادية صحية تفيد العمال والشركات الأمريكية والتعاون في مواجهة التحديات العالمية".

"سنتخذ إجراءات لحماية أمننا القومي عند الحاجة ، وتمثل هذه الرحلة فرصة للتواصل وتجنب سوء التواصل أو سوء التفاهم."

وستقبلت يلين ترحيبًا منخفضًا من مسؤول وزارة المالية الصينية والمبعوث الأمريكي إلى الصين ، نيكولاس بيرنز أثناء نزولها من طائرة حكومية بعد عاصفة ممطرة ، مما أدى إلى بعض الراحة لبكين القائظ.

ويشكك الجانبان في أن زيارة يلين ستكون قادرة على إخراج الكثير من العلاقات الأمريكية الصينية مع قبول المسؤولين أن كلا البلدين قد وضع حماية الأمن القومي فوق العلاقات الاقتصادية.

وقال مسؤول أمريكي يسافر مع يلين، متحدثًا لدى وصوله إلى بكين:"خاصة إذا كانت هناك أشياء قد نختلف بشأنها ، فمن المهم جدًا أن نتحدث".

أضاف المسؤول أن يلين ستعالج الممارسات غير العادلة من قبل الصين بما في ذلك الإجراءات العقابية الأخيرة ضد الشركات الأمريكية وحواجز الوصول إلى الأسواق.

وستلتقي يوم الجمعة برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ وقيصر الاقتصاد السابق ليو هي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه من المقربين من الرئيس شي جين بينغ، لكن المعلقين الصينيين يصرخون على النفاق بشأن مخاوف الولايات المتحدة بشأن الممارسات التجارية للبلاد.

وقال وانغ هوياو، رئيس مؤسسة فكرية ، مركز الصين والعولمة، في إشارة منه للعقوبات الأمريكية على عدد متزايد من الشركات الصينية.

قبل زيارة يلين، قال محللون صينيون لوسائل الإعلام الرسمية إن خطابها في أبريل الذي صنف تأمين مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها باعتباره العنصر الرئيسي للسياسة الاقتصادية مع الصين لم يبعث على التفاؤل.

وقال تشو فنغ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة نانجينغ، لصحيفة جلوبال تايمز إن تركيز يلين على الأمن القومي يعني أنه من غير المرجح أن توقف الولايات المتحدة "القمع الاقتصادي والتكنولوجي" للصين.

أضاف المسؤول الأمريكي أن يلين ستؤكد أن الولايات المتحدة لا تدعم فك الارتباط وتدعو الصين إلى مزيد من الشفافية بشأن قانون التجسس الجديد ، فضلا عن إحراز تقدم في حل أزمة الديون الدولية.

على الرغم من عدم توقع حدوث اختراقات كبيرة ، يقول المسؤولون الأمريكيون إن يلين ستدفع لفتح خطوط اتصال وتنسيق جديدة في الأمور الاقتصادية، وتشدد على عواقب تقديم مساعدات مميتة لروسيا وهو تأكيد رفضته الصين بشدة.

عندما التقى السفير الصيني شيه فنغ مع يلين في واشنطن يوم الاثنين ، حث الولايات المتحدة على "إيلاء اهتمام كبير" والتحرك لمعالجة مخاوف الصين الرئيسية بشأن الاقتصاد والتجارة.