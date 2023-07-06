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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

محافظ القليوبية يشهد توزيع 2 طن لحوم أضاحى الأوقاف (صور)

لحوم أضاحي الأوقاف
لحوم أضاحي الأوقاف

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، توزيع (2) طن من لحوم أضاحي الأوقاف، بحضور الشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، وخالد عبدالعليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

وخلال تفقد سيارات اللحوم عبر محافظ القليوبية، عن سعادته بالدور المجتمعي المثمر والفعال الذي تقوم به وزارة الأوقاف ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدًا أن الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف هي خير عون لأهالي المحافظة، وأن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن والمحافظة لتصل للمستحقين بعزة وكرامة، وأن مشروع صكوك أضاحي الأوقاف يتم بمنتهى الجودة والشفافية، ويصل الخير فيه لمستحقيه الحقيقيين.
 

موضحًا أن محافظة القليوبية قد شهدت على مدى ثمانية شهور توزيع (86) طنا لحوم على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مشروع الأضاحي والإطعام بوزارة الأوقاف.
 

القليوبية لحوم أضاحي الأوقاف أضاحي الأوقاف وزارة الأوقاف

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