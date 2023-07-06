الإجازة الأخيرة.. ننشر صور ضحايا حادث دهس بالقاهرة الجديدة

حصل "الدستور" على صور ضحايا حادث الدهس بالقاهرة الجديدة بعد مصرع الصيدلانية بسمة على وإصابة زوجها حمدان زكي طبيب بيطري وأطفالهما الثلاثة ياسين 11 عامًا، ونور 9 أعوام، والأصغر أحمد 7 أعوام.

وكشفت التحقيقات ان الصيدلانية وزوجها يعملان في دولة الكويت وحضرا إلى القاهرة منذ فترة قليلة لقضاء إجازتهما السنوية قبل العودة للعمل ويقيمان في منطقة "19 فيلات" حيث يمتلكان فيلا بها، وتبين أن المتهم ارتكب الجريمة بسبب إحداث أحد الأطفال المصابين خدش في سيارته.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أ.ح غريب عبدالحافظ غريب، توجيه جرائم “القتل العمد والشروع فيه” للمتهم، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وجاري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وجاء في بيان للمتحدث العسكري: “في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة”.

وأضاف: “تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة، وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم ( 170 / 2023 ) جنايات عسكرية شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم القتل العمد والشروع فيه وتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات”.

وأردف البيان: “تؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، كما تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

ضحايا حادث دهس "مدينتي

ضحايا حادث دهس "مدينتي

ضحايا حادث دهس "مدينتي

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ضحايا حادث دهس "مدينتي