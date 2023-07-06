خطوة نحو التصعيد.. موسكو تحذر واشنطن من إمداد كييف بذخائر عنقودية

حذرت روسيا، الخميس، من أن إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بالذخائر العنقودية من أنه سيكون خطوة أخرى نحو التصعيد.

وقال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، للصحفيين إن "إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بالذخائر العنقودية سيكون خطوة أخرى باتجاه تصعيد الصراع"، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت رابطة الحد من التسلح، اليوم، إن احتمال نقل الذخائر العنقودية من قبل واشنطن إلى كييف يهدد بتصعيد الصراع ويمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد الضحايا.

الخميس الماضي، ذكرت شبكة "CNN"، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس الموافقة على نقل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لتحقيق مكاسب في هجومها المضاد.

وقال مسؤولون للشبكة الأمريكية، إن من المتوقع أن يصدر البيت الأبيض قريباً قرارًا نهائيًا بخصوص هذه الذخائر. وفي حال الموافقة عليها، يمكن تضمينها في حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن خلال الشهر المقبل.

وقال مسؤولون آخرون إن "تغير ظروف ساحة المعركة داخل أوكرانيا" خلال الأسبوعين الماضيين دفع المسؤولين الأمريكيين إلى التفكير في مسألة نقل الذخائر العنقودية إلى كييف.

خطرها طويل الأمد

وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية غير الحكومية الولايات المتحدة من نقل الذخائر العنقودية إلى القوات الأوكرانية، قائلة: "إن نقل هذا النوع من الأسلحة سيؤدي حتمًا إلى معاناة طويلة الأمد للسكان المدنيين ويلغي الإدانة الدولية لاستخدامها".

وتعد الذخائر العنقودية خطرة، لأنها تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأمد لأي شخص يواجهها، على غرار الألغام الأرضية.

ولم يحرز الهجوم المضاد الأوكراني، الذي انطلق في وقت سابق من يونيو الحالي، تقدمًا يذكر، بالقدر الذي كان يأمل المسؤولون الأوكرانيون أن يحققه بحلول هذه المرحلة، إذ أثبتت خطوط الدفاع الروسية أنها أقوى وأكثر ثباتًا مما كان متوقعًا.