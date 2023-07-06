طعنة بالقلب...أول صور لشاب قتل على يد صديقه بالزاوية الحمراء

حصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى “محسن” والذي قُتل على يد صديقه بطعنة نافذة بالقلب بسبب مشاكل مالية سابقة بينهما بمنطقة الزاوية الحمراء.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان شاب مصاب بجرح طعني بالقلب إثر نشوب مشاجرة بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين المتوفى وآخر "مقيم بذات الدائرة" بسبب مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات مالية سابقة، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، على إثر إصابته سقط جثة هامدة.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه