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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عقوبات على 5 شخصيات إيرانية تمارس التعذيب فى السجون

وزير خارجية بريطانيا
وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي

أعلن وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، اليوم، فرض عقوبات على 5 شخصيات إيرانية تمارس التعذيب في السجون ، وفق موقع الحكومة البريطانية. 

وأعلن وزير الخارجية البريطاني عن خطط لنظام عقوبات جديد لمحاسبة إيران على سلوكها العدائي والمزعزع للاستقرار في جميع أنحاء العالم، كما أعلن عن خطط لنظام عقوبات جديد على إيران الذي سيمنح المملكة المتحدة سلطات أكبر لاستهداف صناع القرار في إيران لأنشطة عدائية في المملكة المتحدة وحول العالم.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تدفع فيه المملكة المتحدة لإدانة دولية لسلوك إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وحدد وزير الخارجية اليوم إجراءات جديدة لمحاسبة إيران على تهديدات النظام للمملكة المتحدة وشركائنا، بما في ذلك نظام عقوبات جديد يمنح المملكة المتحدة سلطات أكبر لاستهداف صناع القرار الرئيسيين في إيران.

وزادت إيران من جهودها لقتل أو خطف الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم أعداء للنظام خارج إيران ، بما في ذلك في المملكة المتحدة. منذ بداية عام 2022، استجابت المملكة المتحدة لأكثر من 15 تهديدًا موثوقًا بقتل أو اختطاف البريطانيين أو المقيمين في المملكة المتحدة من قبل النظام الإيراني.

ودعا النظام علناً إلى قتل أو أسر هؤلاء الأفراد وفي بعض الحالات اعتقل وضايق عائلات الأفراد في إيران.

وطورت أجهزة المخابرات الإيرانية علاقات وثيقة مع عصابات الجريمة المنظمة في المملكة المتحدة وعبر أوروبا لتوسيع قدرة شبكاتها.

وسيقوم النظام بتوسيع سلطات عقوبات المملكة المتحدة بشكل كبير من خلال إنشاء معايير جديدة يمكن بموجبها معاقبة الأفراد والكيانات ، بما في ذلك:

- تقويض أنشطة النظام الإيراني للسلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي.
- استخدام وانتشار الأسلحة أو تقنيات الأسلحة من إيران.
- تقويض النظام الإيراني للديمقراطية واحترام سيادة القانون والحكم الرشيد.
-الأنشطة العدائية الأخرى تجاه المملكة المتحدة وشركائنا المنبثقة عن النظام الإيراني ، بما في ذلك التهديدات لشعبنا أو ممتلكاتنا أو أمننا.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي توجه فيه المملكة المتحدة إدانة دولية لسلوك إيران في الأمم المتحدة هذا الأسبوع. وبالأمس، وقعت المملكة المتحدة على بيان يدعو النظام إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام خلال العام الماضي.

تضم القائمة 13 فردًا وكيانًا مسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان حكام السجون الذين يشرفون على التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والمنظمات المكلفة بجمع معلومات خاصة عن معارضي النظام والأفراد الذين يقودون قمع النساء من خلال قوانين الحجاب الإلزامية في إيران. 

إيران الخارجية البريطانية فرض عقوبات التعذيب شخصيات

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