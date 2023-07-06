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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وتتوالي الصفقات.. أسينسيو في باريس سان جيرمان حتى 2026

ماركو أسينسيو
ماركو أسينسيو

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الخميس، تعاقده رسميًا مع النجم الإسباني ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع أسينسيو حتى 2026

وأصدر النادي الفرنسي بيانًا رسميًا، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أكد خلاله تعاقده رسميًا مع ماركو أسينسيو، قادمًا من ريال مدريد، بعقد لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو 2026.

بذلك يخوض أسينسيو تجربته الأولى خارج إسبانيا، بعدما لعب في صفوف ريال مايوركا وريال مدريد فقط خلال مسيرته الكروية.

وشارك أسينسيو في 286 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، سجل خلالهم 61 هدفًا، وقدم 32 تمريرة حاسمة.

وتوّج أسينسيو بالعديد من البطولات مع ريال مدريد، من أبرزها لقب الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويُعد ماركو ثاني صفقات باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ضم المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، من صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

كان نادي باريس سان جيرمان أعلن تعاقده رسميًا مع ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان الإيطالي، في الصيف الحالي، في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده.

ووّقع المدافع السلوفاكي، صاحب الـ28 عامًا، على عقد مع باريس سان جيرمان لمدة 5 سنوات حتى 30 يونيو 2028.

باريس سان جيرمان أسينسيو ماركو أسينسيو ريال مدريد الميركاتو الصيفي سكرينيار

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