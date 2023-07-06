لقاءات "البيت" تناقش الرواية الحائزة على جائزة الدولة التشجيعية اليوم

يقدم مركز جمال عبد الناصر الثقافي، التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، ثالث لقاءات “البيت” الشهرية، حت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

يقام اللقاء الثالث من لقاءات "البيت" اليوم الخميس 6 يوليو 2023 في تمام السادسة مساءً، وهو عبارة عن مناقشة رواية الكاتب الكاميروني موت لون (عميان بافيا السبعمئة) والتي حصلت مترجمتها الكاتبة بسنت عادل فؤاد عنها على جائزة الدولة التشجيعية فرع الترجمة من وإلى العربية هذا العام.

وجدير بالذكر أن "عميان بافيا السبعمئة" هى أولى ترجمات بسنت عادل من الأدب الإفريقى، وهى رواية عن المرض والسحر والتمرد والثورة والحب والأمل وتدور حول احداث حقيقية مع البعثات الفرنسية لمحاربة مرض النوم "الذي ينتقل إلى البشر عن طريق لدغات ذبابة التسي تسي" في عشرينات القرن الماضي.

“نسيب دانيال آلان” والذي يعرف عالمياً باسم موت لون Mutt-Lon كاتب كاميروني الجنسية من مواليد 1973 كان طالباً في جامعة لوندي ويعمل كمحرر في شبكات إذاعات وتليفزيون الكاميرون، حصل على جائزة أحمدو كروما في جينيف ، وهي جائزة مخصصة للكتاب الأفارقة عن روايته الأولى "الذين يسيرون ليلاً"، تعد رواياته من أفضل الروايات الحديثة من إفريقيا الفرنكوفونية، ويذكر إلى أن هذه الروايات - كما هو الحال مع العديد من الروايات الأخرى من غرب ووسط إفريقيا - متحدة من خلال البحث المشترك عن الهوية في إفريقيا ما بعد الاستعمار، والفهم الذاتي والثقافي، الذي يقود الكثير من الخيال لدى كتاب غرب ووسط إفريقيا.

وتعد لقاءات البيت الشهرية هي نتيجة لجلسات مجموعة من الفاعلين المهمين والمؤثرين في الحقل الثقافي السكندري هم ميسرة صلاح الدين كاتب مسرحي ومترجم وشاعر، هبة يونس النيل كاتبة حرة، شاعرة، قاصَة ومدونة، مترجمة،‎ أحمد عبد الموجود الشيخ شاعر عامية يكتب باللغة العربية العامية المصرية، ريم أبوالفضل كاتبة وقاصة وناقدة أدبية.

“البيت.. بيت الفن والثقافة.. بيت الكتاب والفنانين"، هو لقاء شهري متنوع يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والاجتماعية، ويعمل على عدة أسس تهدف إلى تعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتأخذ على عاتقها تعميم الفعل الثقافي والترويج لمختلف أجناسه، ونشر استراتيجية ثقافية نابعة عن وعي فكري وحضاري وثقافي آمن وتعزيز الوعي الثقافي، وتبادله بين أصحاب الفكر، ونقله وإتاحة مساحات لأى تجربة أو مبادرة واعدة. إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة قضايا تهم المجتمع وتخدمه في عملية التطور والتمكين بمختلف مجالاته، على أن يكون اللقاء بمثابة مظلة رئيسية يتفرع من خلالها أنشطة آخرى ثقافية.