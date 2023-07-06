ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تاون جاس" تعلن عن أعمال صيانة بالقاهرة السبت: لا تقلقوا من الرائحة

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

أعلنت الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدى شركات قطاع البترول المصري، عن إجراء أعمال صيانة طارئة بشارع ترعة الجبل، أمام التوحيد والنور، بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة، السبت المقبل، بدءاً الساعة التاسعة صباحا، دون انقطاع الغاز.

وقال بيان للشركة إن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء والمواطنين، مهيبة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة.

ونشرت الشركة رقم طوارئ للاتصال عليه، وهو 129 من أي خط أرضي.

أعمال صيانة طارئة البترول والثروة المعدنية الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن شركات قطاع البترول شركات التعدين العالمية منتدى مصر للتعدين

الأكثر قراءة

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسى

ورقة عرفي وسهرة حمراء.. صغار يدفعن ثمن نزوات آبائهم تحت ستار الحب

مفاجأة.. لاعب الإسماعيلى اعترف للحكم أحمد الغندور بلمس الكرة يده قبل أن تسكن شباك الأهلى

حقيقة فيديو سرقة موظف بالإكراه فى عين شمس

مصرع شاب وإصابة شقيقه فى انقلاب سيارة على "الصحراوى الغربى" بسوهاج

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا