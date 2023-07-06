"تاون جاس" تعلن عن أعمال صيانة بالقاهرة السبت: لا تقلقوا من الرائحة

أعلنت الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدى شركات قطاع البترول المصري، عن إجراء أعمال صيانة طارئة بشارع ترعة الجبل، أمام التوحيد والنور، بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة، السبت المقبل، بدءاً الساعة التاسعة صباحا، دون انقطاع الغاز.

وقال بيان للشركة إن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء والمواطنين، مهيبة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة.

ونشرت الشركة رقم طوارئ للاتصال عليه، وهو 129 من أي خط أرضي.