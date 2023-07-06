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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: استخدام الورقة النووية الخيار النهائى للحرب الروسية الأوكرانية

جريدة الدستور

قال طارق البرديسي، الخبير الاقتصادي، إنه من الواضح أنه لن يكون هناك استخدام للعقيدة النووية الروسية إلا إذا تعرضت الدولة لمخاطر كبيرة. 

وأوضح الدكتور طارق البرديسي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أكد، في تصريحاته، أن روسيا تضع بعض الأجسام الغريبة في محطة زابوريجيا، وترد روسيا بالاتهام المضاد لأوكرانيا، لذا يمكن القول إن الحرب الروسية الأوكرانية حرب إعلامية، نفسية، استنزافية.

- الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف في حديثه، أن الورقة النووية خيار كارثي لجميع دول العالم وليس طرفي الحرب فقط، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فائدة أو ربح من جانبي الحرب لتفجير محطة زابوريجيا، معبرًا: "من الواضح استمرار هذه الحرب الإعلامية والنفسية بين البلدين طوال الفترات القادمة".

وتابع: "هذه الحرب أثرت على الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة، وهذه الحرب مستمرة نظرًا لأن كلا الطرفين يريدان الخروج من الحرب بصورة مشرفة بين باقي الدول العالمي، لذا هذه الحرب لن تنتهي إلا من خلال اتفاقية سلام، أو استخدام الورقة النووية". 

واستطرد: "يجب أن يكون هناك وسطاء مقبولون من الطرفين حتى يتم القضاء على هذا الاستنزاف العالمي، ويجب أن يكون هناك بعد عن الوساطة الصينية كونها مشكوكًا بها من الطرفين". 

طارق البرديسي الخبير الاقتصادي الورقة النووية الروسية الحرب الروسية الأوكرانية اكسترا نيوز

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