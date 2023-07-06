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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيطرة مصرية.. هناء علام تفوز بالذهبية الثالثة ببطولة البوتشا الإفريقية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حصلت اللاعبة هناء علام على الميدالية الذهبية الثالثة لمنتخب مصر للبوتشا، في البطولة الإفريقية المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ونجحت هناء علام في تحقيق الميدالية الذهبية بعد تحقيق الفوز على لاعبة المغرب، وكان المنتخب المصري نجح في الحصول على ميداليتين ذهبيتين عن طريق سمير عبدالمعز وتسنيم محمد، ومن المقرر أن تختتم البطولة غدًا الجمعة، وتحديد المتأهلين لأوليمبياد باريس 2024.

وانطلقت البطولة يوم 2 يوليو الماضي، والتي تستمر حتى 8 يوليو الجاري، وتعد هذه البطولة المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

ونجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.

أحمد أدم الاتحاد الدولى 2024 البطولة الأفريقية ميداليتين ذهبيتين

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