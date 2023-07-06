ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جمعة والشيخ يتفقدان سير أعمال الاختبارات بمركز تقييم القدرات والمسابقات

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك بمقر مركز الإدارة العامة التابع للجهاز . 

وقد قام وزير الأوقاف بجولة تفقدية للجان اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب بالأوقاف، وذلك للاطلاع على أعمال سير الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات. 

وخلال الجولة وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر إلى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وللجهاز على جهودهم في تنظيم هذه المسابقة، والتجهيز للاختبارات حتى خرجت في هذه الصورة المشرفة، مؤكدًا أن الاختبارات تتم في نزاهة وشفافية واضحة، وأن الهدف اختيار أفضل الكفاءات، موضحًا أن أسئلة الامتحانات وضعت بدقة وعناية فائقة على أيدي متخصصين من أساتذة الجامعات في كل مجال.

وأكد وزير الأوقاف أن الإمامة من الوظائف التي تتطلب تميزًا كبيرًا، ويتم الاختيار وفق أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة، مشددًا على أن الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعمل بمصداقية، وهو ما أكدته المسابقة الماضية 2022م، والتى كان معيارها الكفاءة، مؤكدًا التزام الوزارة بالنسب المقررة قانونًا في تعيين نسبة ذوي القدرات الخاصة وهي 5%، وقد نجح 12% بكفاءة واقتدار، وأن كل من سينجح في الاختبارين الإلكتروني والشفوي من ذوي القدرات الخاصة سيتم تعيينه والمنافسة في النسبة فيما بينهم، مشيدًا بقيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتوفير مساعد من بين العاملين بالجهاز لكل فرد من ذوي القدرات الخاصة.

من جانبه، أكد  الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على التعاون والتنسيق الكاملين بين وزارة الأوقاف والجهاز، في إطار الحرص على تطبيق القانون ومراعاة الشفافية والنزاهة في تعيين الأئمة والعمال، موضحًا أن عدد المتقدمين لشغل وظيفة مدرس وإمام وخطيب بلغ 9681 متقدمًا، منهم 362 من الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 3,7%، وتم قبول عدد 8600 متقدمًا بنسبة 88,8% منهم 279 من الأشخاص ذوي الاعاقة أي بنسبة 3,2%، مبينًا أن هذا هو العام الثاني للمسابقة لاختيار ألف مدرس وإمام وخطيب مسجد، وأن الهدف الرئيسي من منظومة المسابقات المركزية هو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية والقانونية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، ومستهدفات الإصلاح الإداري.

الدكتور صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار

الأكثر قراءة

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسى

أسعار الفراخ والبط والحمام في بورصة الدواجن اليوم الخميس 2023 بالتعاملات الصباحية

مفاجأة.. لاعب الإسماعيلى اعترف للحكم أحمد الغندور بلمس الكرة يده قبل أن تسكن شباك الأهلى

محمد الباز يكشف حقيقة تقديم مواعيد الانتخابات الرئاسية

حرمان 2598 من جماهير الأهلى والإسماعيلى من حضور مباريات الدورى

حقيقة فيديو وقوع مشاجرة بفندق فى الغردقة لـ"تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا