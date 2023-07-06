ضبط أدوية محظور تداولها ومنتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص فى الغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، من ضبط أحد الأشخاص بتهمة استغلال مخزن أدوية بيطرية غير مرخص بأحد الأماكن النائية، واتخاذه مسرحًا لارتكاب جرائمه.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق رحمي، محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية، وبرئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

وأكد وكيل وزارة التموين، أنه تم تشكيل حملة برفقة حي ثان طنطا، وهيئة الدواء والطب البيطري، وتمت مداهمة المكان، وأسفر التفتيش والضبط عن ضبط أدوية محظور تداولها دوليًا متمثلة في دواء أوكسى تتراسيكيلين، وأدوية تم إيقاف تسجيلها ومنع استخدامها مثل دواء كولستين، وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية بيطرية مجهولة المصدر.

وبلغ إجمالي المضبوطات "5351" عبوة أدوية بيطرية، وعلى الفور، تم تشميع المكان من الخارج من قبل حي ثان طنطا، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.