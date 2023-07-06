إزالة 5 حالات إشغال خلال حملة مكبرة ببني سويف الجديدة (صور)

قاد المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، اليوم الخميس، حملة مكبرة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة والمشرف العام على الأحياء بالجهاز، لإزالة الاشغالات والمخالفات بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة نبي سويف الجديدة، أن الحملة أسفرت عن رفع 5 حالات إشغال طريق أمام المحلات التجاريه بالحي السكني الأول بالمدينة بالاضافة إلى ضبط 6 شيشه و التحفظ عليها.

وتابع “عصام الدين” تنفيذ قرارين بإيقاف البناء المخالف بمنطقة “ابني بيتك 1” والحي السكني الثالث لمخالفة الاشتراطات الخاصة بتراخيص البناء، مشيرًَا الي أن الحملة قامت بعمل المحاضر الرسمية والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد رئيس جهازتنمية مدينة بني سويف الجديدة، على مواصلة الحملات الليلية المفاجئة لمواجهة مخالفات البناء والإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على استمرار المتابعه ورفع الاشغالات طبقا لقانون المدن الجديدة المستدامة صديقة للبيئة.