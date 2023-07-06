محافظة الجيزة تضبط 1.3 طن مقطعات لحوم ودواجن وكفتة غير صالحة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات التمشيط في الأسواق والمطاعم والمحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، حفاظًا على السلامة العامة.

وفي هذا الإطار، شنت محافظة الجيزة، من خلال حي العمرانية، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، حملات مفاجئة تمكنت من ضبط 150 كجم من مقطعات اللحوم ومصنعات الدواجن غير صالحة للاستهلاك البشري، إلى جانب ضبط 50 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر في مطاعم بشارع فيصل بنطاق حي العمرانية، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 1.1 طن من كفتة ودهون في إحدى الثلاجات بمدينة أكتوبر غير صالحة للاستهلاك البشري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر مخالفة حيال المخالفين.

وكانت محافظة الجيزة قد شنت حملات نظافة مكثفة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لرفع كفاءة النظافة في الشوارع وصيانة المسطحات الخضراء.

وقام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعة حملات هيئة النظافة والتجميل بالتعاون مع أحياء الطالبية والعمرانية والهرم، لشن حملات مكبرة شملت شارع الملك فيصل بالكامل لاستعادة الشكل الحضاري للطريق.

وقد شهدت الحملات تجريدًا وكنسًا شاملاً باستخدام المعدات الآلية وفرق النظافة للشارع بالكامل، ورفع كافة المخلفات وتحسين حالة النظافة في الجزر الوسطى للطريق. وقد بلغ إجمالي ما تم رفعه على مدار الحملة حوالي 25 طنًا من المخلفات والأتربة.

وضمت الجهود رفع صناديق القمامة المتهالكة والموجودة في عدد من القطاعات واستبدالها بحاويات ثابتة.

كما تمت مراجعة المحلات الموجودة على جانبي الشارع بالكامل، وشدد المحافظ عليهم بضرورة وضع صناديق القمامة الخاصة بكل محل أمامه لضمان عدم إلقاء المخلفات في الطريق العام، مع تخصيص سيارات تابعة لهيئة النظافة للمرور على تلك المحال لرفع الصناديق وتفريغها بشكل دوري للحفاظ على الشكل الحضاري للطريق.

وشدد المحافظ على هيئة النظافة بالتنبيه على شركات النظافة العاملة بقطاعات شارع الملك فيصل بالمرور الدوري بالمركبات الخاصة بهم ورفع أي مخلفات من الجزر الوسطى على مدار اليوم، كما التنبيه على حراس العقارات بعدم إلقاء المخلفات في الطريق العام.

وتابع المحافظ جهود حملات أحياء الهرم والطالبية والعمرانية وبولاق الدكرور بالتفتيش على رخص المحلات في شارع الملك فيصل، والتشديد باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تعديات أو أشغالات في الطريق العام لعدم التأثير على حركة المرور خاصةً وأن شارع فيصل يُعدُّ من أكبر المحاور الطولية في محافظة الجيزة.

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