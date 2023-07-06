محافظ أسيوط: توريد 136 ألف طن قمح محلي للشون والصوامع حتى الآن

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن توريد محصول القمح المحلي بجميع المواقع التخزينية المنتشرة بنطاق المحافظة قد بلغ 136 ألف و551 طن حتى اليوم لافتاً إلى استمرار استلام الأقماح بـ 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع حتى يوم 30 أغسطس 2023 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز.

وأشار محافظ أسيوط إلى التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح بالاضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة.

وأكد المحافظ إنه تم اتخاذ خطوات جادة لتوفير مخزون استراتيجي آمن من القمح تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويتم تذليل كافة العقبات والحرص على تنفيذ عمليات التوريد في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك والعمل على زيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي فضلاً عن حصول المزارعين والموردين والتجار على مستحقاتهم المالية أولا بأول.

وأضاف إلى المتابعة اليومية لأعمال توريد القمح سواء عن طريق جولاته الميدانية المستمرة للصوامع والشون والمطاحن أو عن طريق الاجتماعات الدورية واللقاءات المكتبية أو التقارير الدورية من الجهات المعنية في هذا الشأن لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لأعمال توريد المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي.

من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن كميات القمح الموردة في تزايد حيث تم توريد 50911 طن و960 بشون البنك الزراعي المصري و21808 طن و162 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 42116 طن و456 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و9187 طن و830 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10950طن و447 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) بالإضافى إلى 1577 طن كميات منقولة من المحافظة بناءا على تعليمات وزير التموين ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 136 ألف و551 طن و855 كجم قمح.

كان اللواء عصام سعد قد قرر تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".