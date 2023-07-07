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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر براجرافات الصف الثالث الثانوي 2023

الثانوي
الثانوي

انتهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، أمس الخميس، من أداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما انتهي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM من أداء مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، وطلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع في الفترة الثانية.

ويبحث العديد من طلاب الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي، حول برجرافات اللغة الإنجليزية.

براجرافات الصف الثالث الثانوي 2023

يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، تستكمل كنترولات تصحيح أعمال تقدير امتحانات الثانوية العامة، سير أعمالها، على قدمٍ وساق.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 -2024 الإلكتروني للمدارس الثانوية العامة والفنية

وانتهت الكنترولات من تصحيح مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، وتستكمل تصحيح التاريخ والكيمياء، والفيزياء الجغرافيا.

براجرافات الصف الثالث الثانوي 2023

وننشر مجموعة من الفقرات التي تحمل إجابات السؤال الأساسي في امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

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