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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لا شكاوى من امتحان "الإنجليزية" للثانوية العامة فى الغربية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

قال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية العامة، لم تتلق أي شكاوي من صعوبة أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

جاء ذلك خلال ترؤسه غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بديوان المديرية بطنطا، وذلك لمتابعة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي فترة واحدة لمدة 3 ساعات، وذلك في اليوم الثامن لماراثون الثانوية العامة، بحضور أعضاء الغرفة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه اطمأن من رؤساء اللجان بكافة أرجاء المحافظة على وصول صناديق الأسئلة إلى مقر لجنة الامتحان فى توقيتها المحدد سلفًا وفق خطة التحرك الداخلية والخارجية والتى تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واطمأن على انتظام أعمال الامتحانات، وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب، وسط أجواء انضباطية وإجراءات أمنية محكمة.

 

لم تتلق أي شكاوي من صعوبة أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية الاجنبية الاولى التربية والتعليم التنسيق مع الجهات المعنية الثانوية العامة الشهادة الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الإنجليزية امتحانات الثانوية العامة امتحانات الشهادة الثانوية العامة

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