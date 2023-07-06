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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بسرعة نهو أعمال رصف الطرق والبدء في تنفيذ الخطة الجديدة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة تسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود للانتهاء من الطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة حفاظًا على الصالح العام، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ خطة الرصف الجديدة للعام 2023/2024 فور الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بخطة العام الحالي، وذلك ضمن خطة المحافظة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستسهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من شركات الرصف وبحضور نائبه الأستاذ محمد موسى، مدير مديرية الطرق ،ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية، والمستشار الهندسي، ومدير عام  شئون مكتب المحافظ، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، وعدد من الشركات المسندة إليها أعمال الرصف.

وخلال الاجتماع، تابع محافظ المنوفية، نسب تنفيذ أعمال الرصف لكل شركة على حدة للوقوف على حجم الأعمال المنفذة والعمل على تذليل العقبات لسرعة الانتهاء من الأعمال المقررة، موجهًا بسرعة الانتهاء من طريق  سنتريس أشمون وطريق شبين الباجور "منطقة شنوان" كونهم طرق حيوية ومهمة، مؤكدًا أنه لا يدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد محافظ المنوفية، على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن  بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع الشركات وتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، مؤكدا علي أهمية  تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية ومن أهمها قطاع الطرق كونه أحد العوامل المهمة لتحقيق التنمية المستدامة.

أعمال رصف الطرق أعمال الرصف 2023 البنية التحت أكبر عدد أعمال رصف

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