محمد الباز: لا تسمح لأحد بالشوشرة على بلدك.. عدينا أزمات كتيرة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البلد يمر الآن بمرحلة استقرار وأمن، وهناك بعض المشاكل الاقتصادية يتم العمل على حلها بطرق مختلفة.

وأضاف الدكتور محمد الباز، خلال برنامجه "مش حسبة برما" المُذاع على راديو "نغم إف إم"، أن كل مواطن خلال الفترة الحالية يريد أن يعيش بشكل جيد وأن يوفر احتياجاته، وأن يحصل على دخل جيد يناسب طموحاته.

وتابع: "لما بنمر أحيانًا بظروف صعبة بيكون السؤال الأصوب هل أنا أجيب اللى أنا عاوزه ولا اللي أنا محتاجه وفي فرق كبير بين الاتنين، لأن كل واحد فينا عنده طموح وحلم ومحدش يقدر يلومك، لكن أحيانًا الاختيار الصحيح والأكثر تحقيقًا لأمنك واستقرارك هو أن توفر ما تحتاجه وهذا يكون مناسب جدًا للظروف الصعبة اللي بنمر بيها الآن".

ولفت إلى أن: "هناك أشياء كثيرة تحققت في البلد، لكن للأسف فلسفة الشوشرة الموجودة تجعل الناس يصدقون ما يسمعونه أكثر مما يرونه بأعينهم وهذه مشكلة".

وأردف: "إحنا اتنقلنا نقلات كبيرة واتحققت حاجات كتير وبمجهود الناس قدرت تتجاوز حدود وتتغلب على عقبات وتعدي عثرات كثيرة جدًا، وده إنجاز في حد ذاته لكل مواطن، وعشان كده مطلوب من كل واحد أن يكون مركز في اللي عاوزه ومحتاجه وعارف أولوياته، لأن بلدك في أزمة، وعشان كده ماتسمحش لحد يمارس الشوشرة عليك".