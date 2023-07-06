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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إجابة امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة

طلاب
طلاب

انتهي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم، من الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث بدا الطلاب في البحث عن إجابات امتحان اللغة الإنجليزية 2023.

ويقدم "الدستور" لطلاب الثانوية العامة 2023، إجابات امتحان اللغة الإنجليزية، إعداد حمادة مراد - خبير المادة، ولمشاهدة الإجابات اطلع على الصور المرفقة.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.
في ذات السياق، تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عددا من اللجان بالمحافظة، ولجان مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

ورافق الوزير خلال الزيارة التفقدية نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد حجازي والشريف لجنة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات التابعة لإدارة العامرية التعليمية، أثناء تأدية الطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، واطمأن الوزير، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان وتوفيرالجو المناسب والطمأنينة.

كما اطمأن الوزير أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

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