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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح" لم نتلقى أي شكاوى بشأن امتحان "الإنجليزية" للثانوية العامة

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

ترأس عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة دور أول 2023 بديوان المديرية،  لمتابعة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى فترة واحدة لمدة 3 ساعات، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع للطلاب المكفوفين، فترة واحدة لمدة ثلاث ساعات والخاص،  في اليوم الثامن لماراثون الثانوية العامة.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه اطمأن من رؤساء اللجان بكافة أرجاء المحافظة على وصول صناديق الأسئلة إلى مقر لجنة الامتحان فى توقيتها  المحدد سلفاً وفق خطة التحرك الداخلية والخارجية و التى تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واطمأن وكيل تعليم مطروح على انتظام أعمال الامتحانات وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب وسط أجواء انصباطية وإجراءات أمنية محكمة.

وأضاف شحاتة أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع لحظة بلحظة مسار العملية الامتحانية من خلال التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للاطمئنان على توافر كل الأجواء الامتحانية المناسبة وفق التعليمات الوزارية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة يسودها الالتزام والهدوء، مؤكدا أن الغرفة الرئيسية لم تتلق أي شكاوي من الطلاب بشأن امتحان اليوم.

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