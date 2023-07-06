شبح الغياب عن قمة 13 يوليو يطارد 6 لاعبين في الأهلي والزمالك

عندما يخوض الأهلي مباراة الاتحاد السكندري المؤجلة من الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الممتاز يوم السبت المقبل، وعندما يلتقي الزمالك في فريق فيوتشر في نفس اليوم في افتتاح مباريت الأسبوع الثالث والثلاثين سيكون 6 لاعبين من القطبين مهددين بالغياب عن مباراة القمة المؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري والمقرر اقامتها يوم الخميس المقبل.

في الأهلي هناك خمسة لاعبين حصل كل منهم على إنذارين وهم محمد الشناوي حارس المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأليوديانج ومحمود كهربا ومن يحصل منهم على الإنذار الثالث في مباراة الاتحاد سيغيب عن مبار اة القمة، وهناك لاعب سادس لديه إنذارين وهو كريم فؤاد الغائب منذ فترة طويلة؛ بسبب الإصابة.

وفي الزمالك هناك لاعب واحد مهدد بالغياب عن مباراة القمة لحصوله على إنذارين وهو أحمد سيد زيزو وفي حالة حصوله على إنذار في مباراة فيوتشر سيغيب عن مباراة القمة وهناك ثلاثة لاعبين أخرين حصل كل منهم على إنذارين لكنهم لن يشاركوا في مباراة فيوتشر وهم محمد عواد؛ لعدم الجاهزية وحسام عبد المجيد وحاتم سكر؛ لوجودهم مع المنتخب الأوليمبي المشارك في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا في المغرب.