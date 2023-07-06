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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث "الصحة": التأمين الصحى الشامل حياة كريمة للأسرة كلها

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن نظام التأمين الصحي الشامل يؤمّن على الأسرة بالكامل، لذلك فهو يساوي حياة كريمة صحية للأسرة. 

وأضاف "عبدالغفار"، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التأمين الصحي الشامل يتيح للمواطن حق الاختيار، حيث يقرر العلاج في المستشفيات التي تدخل في المنظومة، ويعد ذلك إحدى العلامات الفارقة في هذه المنظومة.

وأشار إلى أن كل المستشفيات يمكن أن تكون داخل المنظومة بشرط أن يتم اعتمادها من هيئة مستقلة تمامًا، وهي هيئة الاعتماد والرقابة.

ولفت إلى أن أسعار الخدمة العلاجية في منظومة التأمين الصحي عادلة جدًا، كما أن هذه المنظومة تتعامل مع أعداد كبيرة من المواطنين، لافتًا إلى أن أعداد المستشفيات المعتمدة في محافظات التأمين الصحي الشامل تقترب من 27 مستشفى في 6 محافظات، كما أن عدد المستشفيات المعتمدة والمسجلة يبلغ 224 مستشفى.

التأمين الصحي الشامل منظومة التأمين الصحي الشامل الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة والسكان نظام التأمين الصحي الشامل برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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