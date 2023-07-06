متحدث "الصحة": التأمين الشامل خدمة تكافلية تستهدف الأسرة بالكامل

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المواطن المصري يريد تلقي خدمة صحية بجودة عالية دون أن يضطر إلى تحمل الإنفاق بشكل مباشر على تلقي هذه الخدمات، وأن يجد هذه الخدمة متوافرة في الطوارئ على مدار 24 ساعة، وفي غير ذلك بشكل منتظم، وكل ذلك يشير إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

متحدث "الصحة": منظومة التأمين الصحي الشامل تقدم خدمة علاجية ذات مستوى مرتفع

وأضاف "عبدالغفار"، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقدم خدمة علاجية ذات مستوى مرتفع للمواطن المصري دون أن يضطر إلى دفع مبالغ مالية كبيرة، فهي خدمة علاجية تكافلية تقوم على دفع اشتراك سنوي يمثل 1% من التكلفة الحقيقية.

ولفت إلى أن الدولة تتحمل تكلفة المواطن غير القادر على دفع الاشتراك السنوي الذي يمثل 1% من تكلفة العلاج، مشددًا على أن نظام التأمين الصحي الشامل يقوم بالتأمين على الأسرة كاملة، لا على فرد واحد منها.