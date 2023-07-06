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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

منها ورش فنية.. "ثقافة الإسماعيلية" تنفذ أنشطة متنوعة للأطفال والرواد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

حيث نفذت مكتبة أبو صوير الثقافية ورشة فنية من القص واللزق وعمل أشكال فنية ضمن نشاط الطفل، تنفيذ الورشة اعتماد السيد، وذلك بدار أحباب الرحمن للأطفال، إشراف أحمد شافعي مدير المكتبة،  تعليم الأطفال خلال الورشة طرق عمل تيجان وأقنعة من الورق وأشكال أخرى كالزهور والأشجار.

في مكتبة القصاصين الثقافية أقيمت مناقشة كتاب عن كيفية عمل المربات، ناقشته راندا عبد الفتاح بمدرسة القصاصين الثانوية من إشراف هند محمد مديرة الموقع.

كما نظم نادى أدب التل الكبير برئاسة الشاعر ممدوح عبد الهادي الأمسية الشعرية الأسبوعية بحضور كوكبة من شعراء وادباء التل الكبير، الذين قدموا مجموعة من الاشعار والقصائد في حب مصر  إشراف اميرة الجاويش مديرة الموقع

وعلى الجانب الآخر شهدت حديقة الشيخ زايد، احتفالات فرع ثقافة الإسماعيلية، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بحضور الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية.

تضمنت الاحتفالية عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، باقة من اورع الأغنيات الوطنية والتراثية على أنغام السمسمية منها متى ازور النبي المجموعة، قومي شوفي يا اسماعيلية وحيد حجازى ، انا واد صياد من بحرى محمود هاشم ، اسماعيلية ياللي هواكي وحيد حجازى ، نوح الحمام محمد يحيي ، انا عجبني مثل ، اها يالالالي سامح الطلي، اهوى ياقمر، دار الشدوف محمد مصطفي ، ابويا وصاني المجموعة ، كان الجميل محمد يحيي، مصر العظيمة بشعبها المجموعة، وسط اعداد كبير وتفاعل من رواد حديقة الشيخ زايد.

 

فرع ثقافة الإسماعيلية ثقافة الاسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة

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