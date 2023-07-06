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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الوادي الجديد: تخصيص 10 آلاف فدان لصالح مبادرة "أراضي المصريين العاملين بالخارج"

محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد

قرر محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تخصيص مساحة 10 آلاف فدان لمبادرة أراضي المصريين العاملين بالخارج، يتم تقسيمها إلى قطع تسدد قيمتها بالعملة الصعبة، ويتم البيع بالمزاد العلني في حال زيادة الطلب.

جاء ذلك خلال ترؤسه ،اليوم الخميس،لاجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمار بالمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة.

وتناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات الاستثمار بنطاق المحافظة، حيث وافق المحافظ على تغيير النشاط للمشروعات الراغبة طبقًا للقوانين المنظمة وسداد المبالغ المقررة في هذا الشأن وفي حالة الرغبة في تملك الأرض يتم سداد القيمة طبقًا للأسعار الحالية التي تحددها الجهات المختصة.

كما وافق المحافظ على تحويل النشاط من أفراد إلى شركات للراغبين شرط سداد 2000 جنيه عن كل فدان كمشاركة مجتمعية ويتم إضافة 10% من إجمالي قيمة مبالغ المتأخرات للقائمين بالسداد؛ قيمة فوائد عن كل عام طبقًا لكتاب البنك المركزي.

محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مبادرة أراضي المصريين العاملين بالخارج المصريين العاملين بالخارج المزاد العلني

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