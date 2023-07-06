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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يضع شرطًا لمناقشة رحيل عمرو السولية للخليج فى الصيف

عمرو السولية
عمرو السولية

اشترطت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، وصول عرض رسمي من أجل مناقشة مسألة رحيل عمرو السولية، لاعب الفريق الأول، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف مصدر مسئول عن أن اللجنة تلقت عدة اتصالات من إحدى شركات تسويق اللاعبين من أجل شراء عمرو السولية لصالح أحد أندية الخليج، ورشحت الشركة أحد الأندية الإماراتية وآخر في الدوري السعودي لشراء اللاعب بشكل نهائي، ولم تُعلن الأسماء لحين جس نبض إدارة الأهلي.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن لجنة التخطيط رفضت مناقشة بعض العروض عن طريق شركات التسويق، وطلبت وصول العروض بشكل رسمي من جانب أندية، وهو ما وعدت الشركة بتوفيره حال وجود نية حول بيع اللاعب.

وأوضح أن عقد عمرو السولية مع الأهلى يتبقي فيه موسمان قادمان، وفي حالة وجود عرض رسمي سيتم عرض الأمر على الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر لاتخاذ القرار النهائي.

وكان سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أهدى الفوز الذي حققه الفريق أمام الإسماعيلي، بهدف نظيف سجله بيرسي تاو، إلى جماهير الأهلي، موجهًا الشكر على دعمهم ومساندتهم للفريق وتحمل مشقة السفر إلى الإسكندرية.

عمرو السولية الاهلى لجنة التخطيط الخليج الميركاتو الصيفي 2023

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