جامعة بني سويف من أفضل 300 جامعة عالميا في تصنيف "التايمز"

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول الجامعة على المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية، واحتلالها المركز 251-300 عالميا، في تصنيف Time Higher Education البريطاني لعام 2023 للجامعات الشابة التي يقل عمرها عن 50 عاما من تاريخ إنشائها ، حيث تم إدراج 16 جامعة مصرية في هذا التصنيف.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تميزت هذا العام بارتفاع عدد الأبحاث المنشورة في مجلات دولية وارتفاع معدلات الاستشهاد وزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالمقارنة بالعام الماضي وذلك بسبب الجهود المبذولة في الارتقاء بنوعية وجودة الأبحاث العلمية المنشورة، بينما حافظت الجامعة على نفس القيم في معيار العلاقات الدولية، كما أحرزت الجامعة تقدما ملحوظا هذا العام في نسب الدخل من الصناعة عن العام الماضي، لافتاً إلى أن الجامعة تتميز بوجود كليات جديدة ومعاهد متخصصة في العلوم البينية والحديثة، ما أدى إلى ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة.

وأشارت الدكتورة سماء الدق، مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، إلى أن تصنيف التايمز يعتمد على 5 مؤشرات رئيسية منها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات التعليم ومنها البيئة التعليمية والبحث وحجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة، والاستشهادات (تأثير البحث بنسبة)، والعلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة)، ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة).