الكويت تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط 43% بحلول 2035

كشف الشيخ نواف الصباح، رئيس مؤسسة البترول الكويتية، خلال "مؤتمر أوبك الدولي الثامن" بالعاصمة النمساوية فيينا، عن اعتزام الكويت ضخ مليارات الدولارات لزيادة طاقتها الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.

وتابع رئيس مؤسسة البترول الكويتية، إنه قد يصل إنتاج الكويت من النفط إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول 2035، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 43% عن مستوى الإنتاج الحالي، وتابع أن الدولة الخليجية رصدت 50 مليار دولار استثمارات لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.2 مليون برميل يوميًا خلال 5 سنوات، من طاقتها الإنتاجية الحالية عند 2.8 مليون برميل يوميًا.

وفي سياق متصل، شهدت الساعات الماضية، استقرارًا في أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل توقعات بشح الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج بالسعودية وروسيا، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 76.63 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا بلغ 11 سنتًا، ليصل لـ71.90 دولار للبرميل.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية نحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقًا لمصادر بالسوق نقلًا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي، وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاضًا في مخزونات الخام بنحو مليون برميل، من المقرر صدور بيانات حكومية عن المخزونات الأمريكية اليوم الخميس.