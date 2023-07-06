القبض على عصابة سرقة "التكاتك" بالشهداء في المنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الشهداء التابعه لمدرية أمن المنوفية بقيادة المقدم مصطفى داود، من القبض على تشكيل عصابي يتكون من 6 متهمين بينهم سيدتين، تخصص في سرقة التكاتك بعد استدراج أصحابها إلى أماكن على حدود المركز.

بداية الواقعة بتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، بالقبض على 7 أشخاص بينهم اثنين لديهم معلومات جنائية، كانا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، وبعد خروجهم بأيام عاودا نشاطهما الإجرامي وضما لهم أربعة أشخاص بينهم سيدتين، وتم القبض عليهم بعد أول بلاغين في يوم واحد.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة الشهداء، من (ي، ش، ب) طفل عمره 13 سنه باستدراجه من سيدتين إلى حدود المحافظة مع مركز بدر للتوصيل، وأخذوا التوكتوك الخاص به، كما تبلغ بنفس اليوم من الشاب "م، س، ع" 22 سنة سائق توكتوك بقيام سيدتين باستدراجه للتوصيل وعرضتا عليه دخول أحد المنازل لأخذ أجرته، ثم اعتدوا عليه بالضرب وعندما خرج لما يجد التوكتوك الخاص به، فقام بتحرير بلاغ بقسم شرطة الشهداء.

على الفور تحركت قوة من مركز شرطة الشهداء بقيادة المقدم مصطفى داود، رئيس المباحث، ومعاونه الرائد أحمد حافظ، إلى مكان الواقعة، وتم تتبع المتهمين وعمل التحريات اللازمة وضبطهم في أقل من 24 ساعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والقبض على سيدتين "ه، خ" و"و، أ، ح" كما تم ضبط 4 متهمين رجال من التشكيل وهم "ر، ف، ع" و"أ، ع، أ، ع" المتهم الثالث"ا، م، ا" والقبض على "ع، ص، ف، ع" متزعمين التشكيل ولهم معلومات جنائية، كما تم القبض على "م، ص، ع" أحد أفراد التشكيل العصابي، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 3374 إداري مركز شرطة الشهداء لسنة 2023.