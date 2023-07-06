ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطع المياه لمدة 8 ساعات بأحياء إمبابة والمنيرة

قطع مياه
قطع مياه

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإصلاح كسر مفاجئ بخط المياه قُطر ١٦٠٠ مم الواقع بشارع الأقصر بمنطقة الوراق. 

وأشارت المحافظة، إلى أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (۸) ساعات من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق 7 يوليو الجاري، إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 8 يوليو الجاري.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: منطقة القومية العربية - بنى محمد - عزبة المفتى - بشتيل البلد - بشتيل لعبة - منطقة المنيرة الشرقية - المنيرة الغربية - شارع المطار ومتفرعاته - وراق العرب - مدينة الأمل.

وكلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال المحددة خلال المواعيد المحددة لها لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.   

كما شدد محافظ الجيزة، على رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال على أكمل وجه. 

ونوهت محافظة الجيزة، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ۱۲٥ لتلبية احتياجاتهم فورًا.

قطع مياه عطل مفاجئ محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

انتقامًا من طليقها.. حكم تاريخى بالحبس سنة لسيدة منعت ابنها من التعليم

اليوم.. الحكم على يوسف بطرس غالي في "فساد الجمارك"

"التعليم": تتبع صور امتحان اللغة الإنجليزية المتداولة عبر السوشيال ميديا

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الخميس 6 يوليو 2023

اليوم.. استكمال محاكمة 12 متهمًا في "تهريب الآثار"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا