قطع المياه لمدة 8 ساعات بأحياء إمبابة والمنيرة

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإصلاح كسر مفاجئ بخط المياه قُطر ١٦٠٠ مم الواقع بشارع الأقصر بمنطقة الوراق.

وأشارت المحافظة، إلى أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (۸) ساعات من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق 7 يوليو الجاري، إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 8 يوليو الجاري.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: منطقة القومية العربية - بنى محمد - عزبة المفتى - بشتيل البلد - بشتيل لعبة - منطقة المنيرة الشرقية - المنيرة الغربية - شارع المطار ومتفرعاته - وراق العرب - مدينة الأمل.

وكلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال المحددة خلال المواعيد المحددة لها لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما شدد محافظ الجيزة، على رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال على أكمل وجه.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ۱۲٥ لتلبية احتياجاتهم فورًا.