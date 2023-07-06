كيفية التعرف على أعراض سرطان الثدي وما هي طرق الوقاية؟.. "الصحة" تجيب

تهدف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة فى الأساس، إلى الكشف المبكر عن أورام الثدي لدى السيدات بجميع محافظات الجمهورية مجانًا، والعلاج للحالات المصابة مع تقديم التوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات.

وفى هذا الإطار قدمت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح الهامة، حول أعراض الإصابة بسرطان الثدي وطرق الوقاية من المرض.

- الكشف المبكر

وأكدت وزارة الصحة، أن الكشف المبكر لسرطان الثدي يؤدي إلى الوصول لنسب شفاء عالية، مشيرة إلى عدم الخجل من إجراء الفحص والتوجه إلى العيادات الخاصة بحملة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة للكشف المبكر والاطمئنان بالمجان.

- الفحص الذاتي

كما نصحت الوزارة بضرورة القيام بالفحص الذاتي للثدي شهريًا "عند نهاية الدورة الشهرية"، وعند ملاحظة أي تغيير في شكل الثدي يجب استشارة الطبيب على الفور

- علامات تدل على الإصابة بسرطان الثدي

وكشفت وزارة الصحة عن العلامات التى تدل على الإصابة بسرطان الثدي، والتي من أبرزها ظهور إفرازات غير طبيعية من الحلمة، ظهور كتل غير مؤلمة أو سماكه في الثدي.

- تقليل فرص الإصابة

ووجهت وزارة الصحة والسكان عدة إرشادات لتقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي، وأبرزها:

- الحفاظ على وزن صحي

- ممارسة الرياضة بانتظام

- الحرص على الرضاعة الطبيعية إذا أمكن

- تناول الخضروات والفواكه لتقوية المناعة

- تجنب التعرض المفرط للإشعاع

- تجنبي التعرض لدخان التبغ

- إجراء الفحص الذاتي شهريًا

- المتابعة باستمرار مع طبيب مختص تحديدًا بعد التعافي من السرطان