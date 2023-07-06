ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية التعرف على أعراض سرطان الثدي وما هي طرق الوقاية؟.. "الصحة" تجيب

سرطان الثدى
سرطان الثدى

تهدف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة فى الأساس، إلى الكشف المبكر عن أورام الثدي لدى السيدات بجميع محافظات الجمهورية مجانًا، والعلاج للحالات المصابة مع تقديم التوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات.

وفى هذا الإطار قدمت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح الهامة، حول أعراض الإصابة بسرطان الثدي وطرق الوقاية من المرض.

- الكشف المبكر

وأكدت وزارة الصحة، أن الكشف المبكر لسرطان الثدي يؤدي إلى الوصول لنسب شفاء عالية، مشيرة إلى عدم الخجل من إجراء الفحص والتوجه إلى العيادات الخاصة بحملة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة للكشف المبكر والاطمئنان بالمجان.

- الفحص الذاتي

كما نصحت الوزارة بضرورة القيام بالفحص الذاتي للثدي شهريًا "عند نهاية الدورة الشهرية"، وعند ملاحظة أي تغيير في شكل الثدي يجب استشارة الطبيب على الفور

- علامات تدل على الإصابة بسرطان الثدي

وكشفت وزارة الصحة عن العلامات التى تدل على الإصابة بسرطان الثدي، والتي من أبرزها ظهور إفرازات غير طبيعية من الحلمة، ظهور كتل غير مؤلمة أو سماكه في الثدي.

- تقليل فرص الإصابة

ووجهت وزارة الصحة والسكان عدة إرشادات لتقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي، وأبرزها:

- الحفاظ على وزن صحي

- ممارسة الرياضة بانتظام

- الحرص على الرضاعة الطبيعية إذا أمكن

- تناول الخضروات والفواكه لتقوية المناعة

- تجنب التعرض المفرط للإشعاع

- تجنبي التعرض لدخان التبغ

- إجراء الفحص الذاتي شهريًا

- المتابعة باستمرار مع طبيب مختص تحديدًا بعد التعافي من السرطان

مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم صحة المرأة الكشف المبكر أورام الثدي التوعية الكاملة مسببات المرض

الأكثر قراءة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023

ولي أمر من أمام لجنة الثانوية بالوراق: بنتي ضاع سنة من عمرها بسبب الإنجليزي

اليوم.. الحكم على يوسف بطرس غالي في "فساد الجمارك"

"التعليم": تتبع صور امتحان اللغة الإنجليزية المتداولة عبر السوشيال ميديا

تداول امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة عبر السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا