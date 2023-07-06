ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى ميلادها.. أبرز المعلومات عن نادية سيف النصر

نادية سيف النصر
نادية سيف النصر

يصادف اليوم 6 يوليو ذكرى ميلاد الفنانة نادية سيف النصر، التي رحلت عن عالمنا في 27 فبراير 1974 إثر حادث سيارة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت نادية سيف النصر من ضمن النجوم الذين لم ينالوا أدوار البطولة المطلقة في أعمالهم السينمائية، وبالرغم من انها لم تستكمل تعليمها لكنها قدمت سلسلة من أهم الأفلام التي جعلتها تلمع وسط نجوم الزمن الجميل، ليتعرف عليها جمهورها بعد أول ظهور لها بعد مشاركتها في فرقة الفنان المبدع نجيب الريحاني.

- البداية الفنية للفنانة الراحلة نادية سيف النصر

وكانت البداية الفنية للفنانة الراحلة نادية سيف النصر من خلال مشاركتها في تقديم أدوار مسرحية عقب دخولها أوبريت وداد الغازية، ليكون أول عمل مسرحي لها “عريس في إجازة" لتبدأ رحلتها في دخول عالم السينما.

وشاركت الفنانة نادية سيف النصر مجموعة من أكبر النجوم خلال مسيرتها الفنية من ضمنهم السندريلا الفنانة سعاد حسني والفنان أبو بكر عزت  والفنان آمين الهنيدي، ورغم أن أدوارها كانت قليله إلا إنها تركت بصمتها في عالم السينما.

وتضمنت أعمالها :"هو والنساء - الليالي الطويلة - 3 نساء - القصة الأولى - حكاية 3 بنات - المساجين الثلاثة - روعة الحب - 7 أيام فى الجنة - عائلات محترمة - غروب وشروق - أرملة ليلة الزفاف".

- الزواج في حياة الفنانة نادية سيف النصر

كانت الفنانة الراحلة متزوجة من الفنان يوسف فخر الدين وكانت تكبره بـ 3 أعوام، إلا أنهما كانت تجمعهما قصة حب قوية، وشاركت فخر الدين في  فيلمين هما: «حكاية 3 بنات» و«7 أيام في الجنة».

وتعرض الفنان يوسف فخر الدين  للاكتئاب الحاد عقب رحيل  نادية سيف النصر، ليبتعد عن المجال الفني حزناً عليها ثم يقرر أن يهاجر إلى اليونان ويتزوج لينتهي به الحال ويدفن في مقابر زوجته.

نادية سيف النصر ذكرى ميلاد الفنانة نادية سيف النصر البداية الفنية للفنانة الراحلة نادية سيف النصر نادية سعاد حسني

الأكثر قراءة

صورة يد وبيانات طالبة من "امتحان الإنجليزى" تثير ضجة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

"الدستور" أول منصة إعلامية مصرية تنضم لـ Threads

الطيار محمد عليان مساعدًا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

أول دعوى قضائية.. مؤلفون ينتفضون ضد "chat GPT": ينتهك حقوق النشر

بسبب المخدرات.. ابن يعتدي على والديه وشقيقته ويطردهم من منزلهم بكفر الزيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا

عاجل
"الدستور" أول منصة إعلامية مصرية تنضم لـ Threads