في ذكرى ميلادها.. أبرز المعلومات عن نادية سيف النصر

يصادف اليوم 6 يوليو ذكرى ميلاد الفنانة نادية سيف النصر، التي رحلت عن عالمنا في 27 فبراير 1974 إثر حادث سيارة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت نادية سيف النصر من ضمن النجوم الذين لم ينالوا أدوار البطولة المطلقة في أعمالهم السينمائية، وبالرغم من انها لم تستكمل تعليمها لكنها قدمت سلسلة من أهم الأفلام التي جعلتها تلمع وسط نجوم الزمن الجميل، ليتعرف عليها جمهورها بعد أول ظهور لها بعد مشاركتها في فرقة الفنان المبدع نجيب الريحاني.

- البداية الفنية للفنانة الراحلة نادية سيف النصر

وكانت البداية الفنية للفنانة الراحلة نادية سيف النصر من خلال مشاركتها في تقديم أدوار مسرحية عقب دخولها أوبريت وداد الغازية، ليكون أول عمل مسرحي لها “عريس في إجازة" لتبدأ رحلتها في دخول عالم السينما.

وشاركت الفنانة نادية سيف النصر مجموعة من أكبر النجوم خلال مسيرتها الفنية من ضمنهم السندريلا الفنانة سعاد حسني والفنان أبو بكر عزت والفنان آمين الهنيدي، ورغم أن أدوارها كانت قليله إلا إنها تركت بصمتها في عالم السينما.

وتضمنت أعمالها :"هو والنساء - الليالي الطويلة - 3 نساء - القصة الأولى - حكاية 3 بنات - المساجين الثلاثة - روعة الحب - 7 أيام فى الجنة - عائلات محترمة - غروب وشروق - أرملة ليلة الزفاف".

- الزواج في حياة الفنانة نادية سيف النصر

كانت الفنانة الراحلة متزوجة من الفنان يوسف فخر الدين وكانت تكبره بـ 3 أعوام، إلا أنهما كانت تجمعهما قصة حب قوية، وشاركت فخر الدين في فيلمين هما: «حكاية 3 بنات» و«7 أيام في الجنة».

وتعرض الفنان يوسف فخر الدين للاكتئاب الحاد عقب رحيل نادية سيف النصر، ليبتعد عن المجال الفني حزناً عليها ثم يقرر أن يهاجر إلى اليونان ويتزوج لينتهي به الحال ويدفن في مقابر زوجته.