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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قتلى ومصابين.. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل قصف لفيف الأوكرانية

قصف لفيف الأوكرانية
قصف لفيف الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بارتفاع عدد قتلى القصف الصاروخي الروسي على لفيف إلى 4 أشخاص، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال رئيس بلدية مدينة لفيف أندريه سادوفيي، عبر "تليجرام"، إن هناك حالياً 4 قتلى، وأظهر فيديو وقوع 8 جرحى وتضرر العديد من الشقق، موضحًا أن أجهزة الإسعاف تعمل في الموقع وقد يكون هناك المزيد من الناس تحت الأنقاض

وأفاد رئيس الإدارة المحلية ماكسيم كوزيتسكي، عبر "تليجرام"، بأن روسيا نفذت قصفاً مباشراً على مبنى سكني، في واقعة سبقتها مرات إذ تعرضت لفيف، الواقعة على بُعد مئات الكيلومترات من جبهة القتال الأمامية بين القوات الأوكرانية والروسية، لهجمات منذ بدء التدخل الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير2022.

لفيف أوكرانيا روسيا قصف روسى ضحايا العملية العسكرية الروسية

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