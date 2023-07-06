كوريا الجنوبية ستعلن تقييمها لعملية تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، الخميس، إنها ستعلن تقييمها الخاص لعملية تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة، الجمعة.

و نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن نائب مدير مكتب تنسيق السياسة الحكومية بارك كو يون، الخميس، قوله إن نتيجة التحليل العلمي لخطة تصريف المياه بناءً على معطيات التفتيش الذي جرى في موقع المحطة في مايو الماضي، ستنشر خلال إحاطة صحفية الجمعة.



وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت الثلاثاء، موافقتها على خطة الحكومة اليابانية للبدء قريبًا بصرف نحو 1,33 مليون طنّ من المياه الملوثة المخزنة، بعد معالجتها وتخفيفها، قبل أن يصل الموقع الذي دمره زلزال تبعه تسونامي في 11 مارس 2011، إلى مرحلة التشبع، وفق "فرانس برس".



وأكدت كوريا الجنوبية الأربعاء، أنها "تحترم" قرار الوكالة الذرية رغم المعارضة والاحتجاجات المتنامية في البلاد، في حين انتقدت الصين بشدة هذا الاجراء.