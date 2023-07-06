حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الخميس 6 يوليو 2023

تقدم "الدستور" حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الخميس الموافق ٦ يوليو لعام ٢٠٢٣، على النحو التالي:

برج الحمل:

الفرصة التي كنت تنتظرها ستصل قريبًا لذا استعد لاغتنامها، قد يجد المسافرون رفقة جيدة لجعل الرحلة ممتعة، من الممكن الحصول على شيء جديد للمنزل، قد لا تتمكن من إقناع الرؤساء بأدائك على الصعيد الاحترافي، ضع في اعتبارك أن الأموال المقترضة لشخص ما ضائعة لأن فرص إعادتها تبدو قاتمة.

برج الثور:

تستمر شعبيتك في العمل في الارتفاع ، قد يظهر تغيير إيجابي في حياتك، لن تكون الجهود المبذولة على الجبهة الاجتماعية صعبة للغاية، نظرتك الشخصية لا تزال إيجابية.

برج الجوزاء:

مساعدة شخص ما على الصعيد العملي ستخرجك من الزاوية الضيقة، أولئك الذين يعجبون بك من المحتمل أن يجلبوك إلى دائرة الضوء الاجتماعي، من المحتمل أن تستمتع مع الأصدقاء بجولة في مراكز التسوق، الآفاق المالية تتحسن.

برج السرطان:

قد يدخل تبني نمط حياة صحي في قائمة أولوياتك وسيساعدك في الحفاظ على لياقتك، يمكن للبعض منكم الإصرار على تنظيم حفلة أو لقاء في المنزل، إذا كنت تخطط لرحلة طويلة ، فتوقع أن تكون سلسة ومريحة، لا تنجرف وراء ما يقوله الآخرون في العمل.

برج الأسد:

ستحتاج إلى أن تكون جيدًا مع من حولك إذا كنت تريد أن تظل شعبيتك كما هي على الجبهة الاجتماعية، من المرجح أن يتم الإشادة بالجهود المبذولة على الصعيد المهني، ستحافظ على رصيدك المصرفي في حالة جيدة، من المحتمل أن تبذل قصارى جهدك لاكتساب اللياقة الكاملة، لا يلزم إخبار الأسرة بكل شيء لذا فكر وتحدث لتجنب سوء التفاهم.

برج العذراء:

سوف تجد أداءك على الصعيد العملي في ازدها، كن حذرًا مع من حولك، تظل الصحة مرضية من خلال الجهود الخاصة، يعدك الرفيق الجيد بالقيام برحلة طويلة ممتعة.

برج الميزان:

ستساعدك التدريبات المنتظمة على الحفاظ على نشاطك وحيويتك، سيساعدك البقاء في وضع الادخار على تقوية واجهتك المالية، من المحتمل أن يضيف مشروع مهم أو مهمة يتم تنفيذها بشكل جيد إلى درجاتك العملية، الطبيعة الإيجابية لشخص قريب ستحافظ على جو المنزل خفيفًا.

برج العقرب:

استمر في التركيز على كل ما تريد تحقيقه على الصعيد المهني، ترك مهام مهمة ليوم آخر قد يكون ضدك على الصعيد المهني، تحذير في الوقت المناسب من قبل شخص ما سيخلصك من مأزق.

برج القوس:

سيساعدك التخطيط الجيد على إكمال المهمة في وقت قياسي على الصعيد المهني، سيتم الانتهاء بنجاح من عمل شخصي مهم يستلزم السفر خارج البلاد، اجتماعيًا قد تشعر بخيبة أمل بعض الشيء فيما يتعلق ببعض التطورات الأخيرة، إن عدم تلبية بعض النفقات الأساسية يهدد بإزعاج التخطيط المالي الخاص بك.

برج الجدي:

يشار إلى الاستمتاع باليوم مع الأصدقاء المقربين والأقارب، هذا هو الوقت المناسب لتحويل فكرة إلى عمل على الصعيد المهني، أولئك الذين تقدموا بطلبات للحصول على وظائف قد يتوقعون تطورات إيجابية، سيساعد رفيق ممتع في القيام برحلة طويلة مسلية.

برج الدلو:

قد تحتاج إلى تأكيد قبل الشروع في مهمة على الصعيد المهني، يشار إلى قضاء الوقت مع الأصدقاء اليوم وسيبقيك في حالة نفسية سعيدة، هدفك هو النجاح الأكاديمي، لكن عليك أن تقدم أفضل ما لديك، أولئك الذين ينتظرون استراحة سياخذونها.

برج الحوت:

شراء شيء كبير أمر وارد، و سيتم إرجاع الأموال المقترضة لشخص ما، من المحتمل أن تؤدي دورك في جهد جماعي في العمل وتحظى بإعجاب الجميع، التخطيط لقضاء إجازة أمر مطروح ويعد بالكثير من المرح.