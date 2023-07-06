النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق متهم بقتل سيدة فى المرج

أمرت نيابة المرج بعرض سائق متهم بقتل سيدة دهسًا على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات و إرسال تقرير مفصل بحالته العقلية.

وكانت نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط سائق سيارة نقل لاصطدامه بإحدى السيدات وإصابتها مما أدى إلى وفاتها.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغًا عن مصادمة ووجود متوفى أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام "إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة القليوبية" بعبور الطريق محل البلاغ اصطدمت بها "سيارة مجهولة" ولاذت بالفرار، ونتج عن ذلك إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف مما أدى إلى وفاتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مستقلًا السيارة المستخدمة ف ارتكياب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتعدي الأهالي عليه، وتبين سلامة التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.