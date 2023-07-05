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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أمين الفتوى يحسم الجدل حول الحج بالميتافيرس (فيديو)

الدكتور أحمد ممدوح
الدكتور أحمد ممدوح

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تكنولوجيا الميتافيرس، هى الخطوة المستقبلية للسوشيال ميديا التى قد تختفي قريبا؛ حسب قوله. 

وتابع أمين الفتوى اليوم الأربعاء، خلال برنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة "الناس": "الميتافيرس عالم افتراضي فيه ما يسمونه بالأفاتار الذى يعبر عن الإنسان بشخصه، وشكله، لكن لا وجوده إلا فى الميتافيرس،  ويمارس كل ما لا يمارسه فى الحياة الطبيعية، ويعيش الحياة بكل تفاصيلها". 

واستكمل: "الميتافيرس فى نموذج للكعبة، ولو عاوزين نستخدم الميتافيرس فى الحج يبقى نستخدمه للمحاكاة أو لتعليم مناسك الحج، فلا يجوز الحج كفريضة فهذا مخالف للشرع وهذا ليس حجًا؛ لأنك لم تقصد بيت الله وتحركت من مكانك، أو مارست المناسك بالجوارح".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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