كأس مصر: 26 لاعبًا في قائمة المصري استعدادًا لعبور "الحدود"

أعلن د.ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق المصري، قائمة لاعبيه لمباراته في دور الـ16 من بطولة كأس مصر التي تجمعه بنظيره حرس الحدود في الثامنة والنصف من مساء غدٍ الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت القائمة 26 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت، محمود جاد، ومحمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، حسين السيد، إسلام أبو سليمة، محمد دبش، عمرو سعداوي، عماد الدين بوبكر، وأحمد عماد.

خط الوسط: عمرو موسى، إيزي ايميكا، إسلام عطية، حسن علي، إلياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم، زياد كمال، حسام جريشة، زياد فرج، أسامة الجزار، محمد الفيومي، ورجب عمران.

خط الهجوم: محمد جريندو، عبده يحيى، مروان حمدي، وفرانك ايتوجا.

من ناحية أخرى، قرر مجلس ادارة برئاسة كامل أبوعلى عمل تعديل فى لائحة المكافأت الخاصة بفريق الكرة حيث تم دفع أقساط اللاعبين عن الموسم الماضى، إضافة إلى 3 مكافأت للفريق ورواتب الجهاز الفنى؛ لتوفير الاستقرار المادى المناسب للفريق.