الجارديان: جدل كبير بسبب ارتفاع وتيرة بيع العقارات نقداً بوسط لندن

سلط تقرير لصحيفة “الجارديان” البريطانية، الضوء على العقارات التي تم بيعها في وسط لندن، مشيرة الى أنه تم بيع أكثر من 70% من العقارات بوسط العاصمة هذا العام.

وأفاد التقرير بأن 70٪ من العقارات التي تم بيعها في "وسط لندن" هذا العام تم شراؤها نقدًا بالكامل، وفقًا لتقرير صادر عن وكلاء العقارات “Savills” الذي يغذي المخاوف من أن المشترين الأجانب الأثرياء يستحوذون على العقارات على حساب العاملين في لندن.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم شراء ما مجموعه 71% من عقارات وسط لندن - وهو وكيل عقارات لمنطقة تمتد من تشيلسي إلى كامدن ونوتينج هيل إلى وستمنستر - بدون رهن عقاري في الأشهر السبعة من يناير. ويقارن ذلك بحوالي 35٪ في المملكة المتحدة ككل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع التضخم إلى دفع بنك إنجلترا إلى دفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 13 عامًا عند 5%، مما أدى بدوره إلى قيام البنوك برفع معدلات الرهن العقاري، مما زاد من صعوبة تحمل قروض المنازل الكبيرة.

وقال فرانسيس ماكدونالد، مدير الأبحاث السكنية في “سافيلز”: "الأسواق الرئيسية الراسخة الأكثر مرادفًا للمشترين الأغنياء في الأسهم تصمد أمام أقوى الأسواق وسط اضطراب سوق الرهن العقاري.

وتابع: "يستمر أداء السوق الرئيسي في لندن بقوة أكبر من المتوقع، من المرجح أن تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة إلى تقليص ميزانيات المشترين وزيادة حساسية الأسعار، لا سيما في المواقع الرئيسية الخارجية المحلية حيث يعتمد المزيد من المشترين على الاقتراض، ويحتاج البائعون إلى تحديد الأسعار بشكل عملي للتوافق مع توقعات المشتري السائدة".

وقالت الوكالة العقارية إنه على الرغم من القلق بشأن تأثير أسعار الفائدة في سوق الإسكان الأوسع، ظلت القيم السكنية الرئيسية في لندن مرنة بشكل ملحوظ.

وانخفضت الأسعار في أسواق لندن الرئيسية بنسبة 1٪ مقارنةً بهذا الوقت من العام الماضي، ويقارن ذلك بانخفاض 3.5٪ في أسعار المنازل في المملكة المتحدة بشكل عام.

وقالت “سافيلز” إن هذا يرجع إلى الاختلاف المتزايد بين المشترين الأثرياء بالسيولة والأسهم والمجموعات الأخرى في قدرتها على التعامل ، وبين الجزء الأعلى من السوق والقطاعات ذات القيمة المنخفضة.

وظلت أسعار سوق لندن الرئيسية التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه إسترليني ثابتة (-0.1٪) ، بينما شهد السوق الذي يتراوح بين 500 ألف جنيه إسترليني ومليون جنيه إسترليني بعض الانخفاضات (-2.1٪) ، كما انخفض السوق الأقل من 500 ألف جنيه إسترليني أكثر (-2.5) ٪).

كما انه تم بيع أكثر من 160 عقارًا بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني أو أكثر في لندن في السنة المالية 2022-23 - وهو أكبر عدد منذ عام 2016 عندما أخاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأثرياء العالميين من الاستثمار في سوق "الفائقة" في المملكة المتحدة.