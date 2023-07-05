قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح حكم تأخير غسل الجنابة تكاسلًا (فيديو)

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب التعجيل بالطهارة من الجنابة للقيام بالطاعات التي تُحرم أثناء الجنابة، لافتاً إلى أنه لا إثم أو ذنب من تأخير الاغتسال.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أنه لو كان المسلم جنباً خلال فترة بين صلاتين ولا يزال هناك وقت كافٍ على الفرض الثاني فلا حرج أو إثم من تأخير الاغتسال، موضحًا الإنسان يعمل اللى هو عاوزه، حتى لو عاوز يخرج من البيت ويذهب لأي مكان، بشرط إنه يكون طاهر قبل حلول أذان الفرض.

وتابع: "يبقى لازم نعجل بالطهارة من الجنابة في كل الأحوال، ونكون جاهزين لطاعة ربنا فى كل وقت وحال، سواء بقراءة القرآن الكريم أو الصلاة وغيرها من الطاعات التى تتطلب الاغتسال".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.