إيهاب فهمى وأوتاكا فى عزاء الفنان الراحل أحمد قنديل

حرص كل من الفنان إيهاب فهمي والفنان محمد أوتاكا على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل أحمد قنديل في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين التابعة لمحافظة الجيزة.

بدأ منذ قليل، عزاء الفنان الشاب أحمد قنديل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين التابعة لمحافظة الجيزة، وسط حضور عدد من أفراد الأسرة والعائلة والأصدقاء المقربين.

ووقف والد الفنان أحمد قنديل في استقبال المعزين والذي دخل في نوبة بكاء وانهيار شديد خلال تلقيه العزاء.

يذكر أن الفنان الشاب أحمد قنديل رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 36 عاما، الإثنين الماضي، وشيّعت جنازته من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر ودفنه بمقابر الأسرة بطريق بلبيس.

وعرف الفنان الراحل بشكل كبير للجمهور من خلال دور الشهيد إسلام مشهور في مسلسل «الاختيار 2» وأشادت به أسرة الشهيد الراحل ونشأت بينهما علاقة مميزة.

الفنان الراحل حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات سنة 2008 في الإسكندرية ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية سنة 2012 وتخرج سنة 2017 شارك بأدوار ثانوية في العديد من المسلسلات، عمل في فيلم وقفة رجالة 2021 ومسلسل عد تنازلي 2014 ومسلسل الزيبق 2017 ومسلسل الاختيار 2: رجال الظل 2021 وفيلم ليل/ خارجي 2018.

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