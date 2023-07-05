ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إيهاب فهمى وأوتاكا فى عزاء الفنان الراحل أحمد قنديل

عزاء أحمد قنديل
عزاء أحمد قنديل

حرص كل من الفنان إيهاب فهمي والفنان محمد أوتاكا على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل أحمد قنديل في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين التابعة لمحافظة الجيزة.

بدأ منذ قليل، عزاء الفنان الشاب أحمد قنديل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين التابعة لمحافظة الجيزة، وسط حضور عدد من أفراد الأسرة والعائلة والأصدقاء المقربين.

ووقف والد الفنان أحمد قنديل في استقبال المعزين والذي دخل في نوبة بكاء وانهيار شديد خلال تلقيه العزاء.

يذكر أن الفنان الشاب أحمد قنديل رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 36 عاما، الإثنين الماضي، وشيّعت جنازته من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر ودفنه بمقابر الأسرة بطريق بلبيس.

وعرف الفنان الراحل بشكل كبير للجمهور من خلال دور الشهيد إسلام مشهور في مسلسل «الاختيار 2» وأشادت به أسرة الشهيد الراحل ونشأت بينهما علاقة مميزة.

الفنان الراحل حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات سنة 2008 في الإسكندرية ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية سنة 2012 وتخرج سنة 2017 شارك بأدوار ثانوية في العديد من المسلسلات، عمل في فيلم وقفة رجالة 2021 ومسلسل عد تنازلي 2014 ومسلسل الزيبق 2017 ومسلسل الاختيار 2: رجال الظل 2021  وفيلم ليل/ خارجي 2018.

IMG-20230705-WA0018
IMG-20230705-WA0018
IMG-20230705-WA0019
IMG-20230705-WA0019
IMG-20230705-WA0022
IMG-20230705-WA0022
IMG-20230705-WA0020
IMG-20230705-WA0020
IMG-20230705-WA0021
IMG-20230705-WA0021
IMG-20230705-WA0011
IMG-20230705-WA0011
IMG-20230705-WA0014
IMG-20230705-WA0014
إيهاب فهمي محمد أوتاكا عزاء الفنان الشاب الراحل أحمد قنديل الفنان الشاب الراحل أحمد قنديل الراحل أحمد قنديل احمد قنديل

الأكثر قراءة

المستشار معتز خفاجى: وفاة المعزول محمد مرسى داخل المحكمة بأزمة قلبية عقب مواجهته بالتسجيلات

إسعاد يونس تخرج عن صمتها وتوضح علاقتها بمشاجرة أحد فنادق الغردقة

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

"الغرف التجارية" توضح حقيقة قرار حظر استيراد بعض السلع

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

المستشار معتز خفاجى يرد على شائعات الإخوان وسبب سخط الشارع المصري من الإرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا