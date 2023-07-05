"كعب داير".. مجلس الوزراء يوعد بتأمين احتياجات سوق الدواء

يعاني عمر سامح، 15 عاما، من أحد أنواع الانيميا النادرة الذي اكتشفها في سن مبكرة بعد رحلة طويلة من التردد على المستشفيات والأطباء خلال رحلة التشخيص الأولى.

في البداية يقول والد عمر إنه ظهر عليه بعض الأعراض الخاصة بالانيميا وتطورت الأعراض إلى نقص حاد في المعدلات الطبيعية للدم والأكسجين في الجسم، مستطردًا أنه كثيرًا ما يصاب ابنه بنوبات إغماء حادة نتيجة لمرضه.

يوضح: "بعد رحلة التشخيص المبكر والانتظام مع أحد الأطاء الاستشاريين الكبار وصف هذا الطبيب لاني بروتوكول علاج من بينه العديد من الأدوية المستوردة التي يصعب إيجادها في أي صيدلية هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعره".

يؤكد والد عمر أنه لا يوجد بديل لتلك الأدوية المستوردة التي يعتمد عليها ابنه ليستطيع ممارسة حياته وعدم تأخر حالته الصحية والحفاظ على استقرارها، ولكنه كثيرًا ما يواجه أزمات ارتفاع وتضارب اسعار تلك الأدوية فضلًا عن نقصها وعدم توافرها بسهولة.

وأشار إلى أن الحصول على الدواء الآن أصبح أمرًا ليس بالسهل خاصة إن كان هذا الدواء مستوردًا، فإما أن يكون هناك تضارب في سعره بين الصيدليات أو عدم توافره من الأساس.

غرفة صناعة الدواء: مجلس الوزراء يتابع سوق الدواء عن كثب

ومن جانبها، قالت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن قطاع الدواء يعاني من أزمة بسبب التدابير الدولارية الشهرية المطلوبة للقطاع والمقدرة بنحو 250 مليون دولار، لتأمين الاحتياجات سواء مواد خام أو دواء تام الصنع.

وأوضح الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء أن معدلات نقص بعض أصناف الأدوية تصل إلى نحو 30 %، فيما تعمل المصانع بشكل مستمر وتصل الى 70 % من قدرتها، لذا فإنه سوق الدواء الان يحتاج إلى تدخل عاجل لتوفير نواصل الأدوية.

ولفت إلى أن الإفراج عن المواد الخام من الدواء في الجمارك والموانئ تطلب توفير 97 مليون دولار قيمة الإفراج عن الخامات في الجمارك، وتصل القيمة الشهرية لاستيراد الدواء والمواد الخام التي يجرى تصنيعها هنا في مصر إلى نحو 250 مليون دولار.

وأكد رئيس غرفة صناعة الدواء، أن هناك دعم كبير من مجلس الوزراء والبنك المركزي إلى ملف الدواء في مصر؛ وذلك كونه يمثل أمنًا استراتيجيًا، فهناك وعود من قبل البنك المركزي والدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم تدبير احتياجات قطاع الدواء الفترة القادمة.

سحب الدواء بكثرة يساهم في خلق أزمة

أمين عبد الرحمن، صيدلي، يقول إن هناك استيراد لبعض الخامات من الدواء والذي يتم تصنيعه وتركيبه في مصر بالخامات المستوردة، بالإضافة إلى استيراد بعض الأصناف الأخرى.

أوضح أن أزمات الدواء تحدث باستمرار فهذا طبيعة هذا السوق وسرعان ما تدخل الدولة والشركات المسؤولة عن الاستيراد أو التصنيع المحلي لتوفير كل من الخامات والأصناف المستوردة للمرضى.

أضاف الصيدلي أن هناك نقص في بعض أصناف الدواء ولكن بمجرد الإفراج الجمركي عن الخامات والأصناف المستوردة في الموانئ أو الجمارك، سيكون هناك فائضًا ومخزونًا من جميع أصناف الدواء.

أشار الصيدلي أيضًا إلى أزمة تخزين الدواء من قبل المواطنين فبمجرد السماع عن أي خبر أو شائعة تخص الدواء نجد سحب على الدواء بشكل غير مسبوق وهو ما يؤدي إلى وجود أزمة فعلية بسبب زيادة سحب المواطنين أكثر من احتياجاتهم.