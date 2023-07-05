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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صراع جديد حول حقل "الدرة" فى الخليج.. ما الحكاية؟

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

برزت على ضفاف الخليج العربي مشكلة جديدة طرفاها إيران من جهة، والكويت والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى، وأكد وزير النفط الكويتي سعد البراك رفض بلاده الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري للغاز.

وكالة الأنباء الكويتية نقلت عن البراك قوله، نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتھا حول حقل الدرة، مشددا على أن  حقل الدرة ھو ثروة طبیعیة كویتیة - سعودیة ولیس لأي طرف آخر أي حقوق فیه حتى حسم ترسیم الحدود البحریة.

كانت إيران هددت ببدء عمليات التنقيب في حقل الدرة للغاز، الذي يقع في المنطقة المغمورة المشتركة بين الكويت والسعودية، وتدعي أن جزءا منه يقع في مياهها الإقليمية غير المرسمة مع الكويت.

- البراك قال: تفاجأنا بالادعاءات والنوایا الإیرانیة حول حقل الدرة التي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولیة.

- شددت الكويت على أن الطرفین الكویتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد.

- دعت الكويت إیران إلى الالتزام أولا بترسیم الحدود الدولیة البحریة قبل أن یكون لھا أي حق في حقل الدرة.

- وقعت الكويت وثيقة مع السعودية في مارس 2022 لتطوير حقل الدرة، لإنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا و84 ألف برميل من المكثفات يوميا، تتقاسمها البلدان.

- تعترض إيران على الوثيقة الخاصة بتطوير حقل الدرة بين السعودية والكويت وتصفها بغير قانونية لأن طهران تشارك في الحقل.

- قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن هناك أجزاء من الحقل في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.

- اكتشف الحقل في ستينيات القرن الماضي في مياه الخليج العربي وأول اتفاقات الاستفادة من مخزونه كانت بين الكويت والسعودية في ديسمبر 2019.

-  تعمل غرفة العمليات المشتركة بين البلدين من خلال خطة استراتيجية على زيادة إنتاج النفط والغاز.

- في أبريل  2022 جددت السعودية والكويت في بيان مشترك دعوة إيران إلى عقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة في الخليج.

الخليج العربي إيران الكويت السعودية حقل الدرة

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